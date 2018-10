3FNRGIE : De jeunes athlètes récompensés

Les efforts des jeunes triathlètes membres du club de triathlon 3FNRGIE ont été récompensés lors du gala qui avait lieu le samedi 13 octobre dernier au restaurant l’Enclave de Varennes.

Plus de 85 personnes, dont le maire de Varennes, Martin Damphousse, les conseillères municipales, Nathalie Parent et Mélanie Simoneau, étaient présentes pour souligner la saison exceptionnelle qu’ont connue ces jeunes triathlètes âgés de 8 à 17 ans., étaient présents.

Les activités de ce jeune club de triathlon se déroulent principalement sur le territoire varennois, mais il regroupe des jeunes provenant de plusieurs villes, dont Varennes, Boucherville, Verchères et Sainte-Julie.

Le club a fait déjà sa marque sur les sites de compétition à travers le Québec par la qualité de son organisation, mais aussi par les valeurs qu’il prône auprès de ses jeunes athlètes. Ces valeurs sont représentées par les 3F : Fun – Friends – Fitness.

« Les membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble des entraineurs de l’équipe ont à cœur le développement des aptitudes sportives de nos jeunes dans un esprit de camaraderie et de plaisir. L’équipe vise à assurer un entrainement de qualité dans un environnement qui prône les valeurs du 3F : FUN, FRIENDS et FITNESS », a souligné le président fondateur et entraineur-chef de l’équipe 3FNRGIE, Louis Arsenault.

Des succès

Cette soirée avait pour but de reconnaître les efforts et les exploits sportifs exceptionnels des 35 jeunes membres du club, mais visait également à récompenser certains d’entre eux qui se sont démarqués plus particulièrement. Les athlètes ayant démontré le mieux chacune des valeurs du club ont reçu un prix.

Pour le trophée « Fun », remis à l’athlète qui met en avant-plan le plaisir dans ses entrainements et les compétitions tout au long de la saison, il y a eu deux récipiendaires ex aequo. Il s’agit de Laura Arsenault et Julianne Belleville. Elles sont toutes deux âgées de 11 ans et de Varennes.

Le trophée « Friends » a été décerné à l’athlète ayant démontré le meilleur esprit d’équipe et de camaraderie, tant dans les entrainements que dans les compétitions, et ce, tout au long de la saison. La récipiendaire est Maude Paré, 15 ans, de Verchères.

Le récipiendaire du trophée « Fitness » pour l’athlète ayant démontré la meilleure éthique de travail au niveau de son entrainement tout au long de la saison est Charles Arsenault, 14 ans, de Varennes. Ce jeune athlète a participé l’été dernier aux Jeux du Québec à Thetford Mines.

Le trophée « Emmanuel Mavridakis » pour l’athlète s’étant le plus démarqué pour sa persévérance tout au long de la saison a été attribué à Ariane Trépanier, âgée de 15 ans, de Boucherville.

Le récipiendaire du trophée « Excellence » pour l’athlète de l’année 3FNRGIE est Kacylia Roy Proulx. La jeune athlète âgée de 16 ans est de Boucherville. Elle est arrivée deuxième à la Coupe Québec, catégorie Femme de 16 -19 ans.