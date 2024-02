Sainte-Julie cherche des citations inspirantes pour « l’éternité »

La Ville de Sainte-Julie se dotera d’une œuvre d’art public au parc Armand-Frappier à l’été 2024 et elle a besoin de suggestions de citations inspirantes de la part de ses citoyens.



L’œuvre en question fera l’éloge des arbres, de leur diversité et de leurs bienfaits sur nous, suggérant du coup une réflexion sur les arbres comme des alliés précieux dont il faut prendre soin. L’artiste a fait savoir qu’il est à la recherche de 12 phrases qui seront gravées sur l’œuvre d’art public et on précise que les phrases ou courts textes devront compter entre 10 et 30 mots.



Pour proposer des citation, il suffit d’aller au:

https://www.saintejulieconsulte.ca/groups/oeuvre-dart-public-aead442c8ca9