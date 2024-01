Recensement des oiseaux : un record d’espèces observées

C’est par une belle journée ensoleillée du 16 décembre que se tenait le 30e recensement des oiseaux à Noël (RON) du Club d’ornithologie de Longueuil (COL) en collaboration avec la Société de Biologie de Montréal (SBM). Pour l’occasion, un nombre record d’espèces a été observé.

En effet, 74 espèces ont été recensées. La marque précédente était de 73, vues en 2001.

Martin Perreault, responsable du RON sur le territoire, a noté certaines espèces observées dignes de mention : crécerelle d’Amérique (2), pie-grièche grise (1), goéland bourgmestre (3), goéland arctique, faucon émerillon (2), faucon pèlerin (1), buse à épaulettes (1), grive solitaire (2) et paruline à croupion jaune (1).

De plus, l’un des 55 participants a aperçu une petite nyctale et deux grands ducs d’Amérique au parc national des Îles de Boucherville.

« Cette activité est une magnifique tradition qui nous permet de réaliser que n’importe qui peut observer la biodiversité dans son environnement immédiat et contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques », a souligné M. Perreault.

Le Recensement des oiseaux à Noël réunit chaque année plus de 65 000 amateurs des trois Amériques. Ceux-ci font le recensement de tous les oiseaux qu’ils observent au cours d’une journée dans un des 2 200 territoires attribués par la Société Audubon, un organisme voué à la protection de l’environnement. Seuls les résultats constatés durant une journée entre le 14 décembre et le 5 janvier peuvent être versés dans la banque de données.