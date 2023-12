Rétrospective 2023: l’annonce d’un nouveau terminal de 200 M$ qui suscite la controverse

Le transporteur aérien Porter a annoncé en février qu’il s’installera à l’aéroport de Saint-Hubert pour offrir des vols nationaux. Un terminal de neuf portes d’embarquement ainsi qu’un hôtel de 130 chambres seront construits grâce à des investissements de 200 M$, mais cette nouvelle suscite bien des inquiétudes.

@R: Une pétition adressée aux élus et mise en ligne par la Coalition Halte-Air Saint-Hubert a recueilli près de 1 000 signatures en une semaine. Ces citoyens s’inquiètent du fait que le projet pourrait accueillir 4 millions de passagers annuellement, comparativement aux 10 000 actuellement, soit 400 fois plus. Cela aurait des incidences sur la pollution et le bruit aux alentours, sans compter que ce flot de millions de voyageurs aurait des impacts sur le trafic routier sur la route 116 et sur l’autoroute 30, cette dernière étant déjà souvent congestionnée aux heures de pointe.

En octobre, la direction de l’aéroport a précisé que les gros porteurs de plus de 230 passagers ne pourront atterrir à Saint-Hubert, car elle a fait le choix de privilégier des avions plus efficients qui génèrent moins de bruit.