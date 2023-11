24h de PAUSE : les jeunes déconnectent le 19 novembre prochain !

La techno est omniprésente dans la vie de tous… et encore plus celle des jeunes! 60 % de la génération Z trouvent que leur utilisation des réseaux sociaux leur a déjà fait sentir que leur vie était moins excitante que les autres. C’est facile de tomber dans le piège de la comparaison, surtout sur les réseaux sociaux!



PAUSE invite donc les jeunes du Québec à mettre les écrans de côté en vivant une expérience de déconnexion le 19 novembre prochain avec le 24h de PAUSE. Depuis la première édition en 2019, plus de 14 000 jeunes ont relevé ce défi!



Savoir utiliser Internet et les écrans afin qu’ils contribuent à notre bien-être tant physique, mental que socia représente le réel défil. Pour y arriver, on gagne à changer notre relation avec la techno et à se connecter de façon plus consciente, plus réfléchie afin de reprendre le contrôle. Une approche efficace pour éviter que les écrans ne prennent trop de place et pour avoir un usage qui fait du bien. Le 24h de PAUSE est l’occasion idéale de mesurer la place que prennent les écrans dans son quotidien tout en redécouvrant les bienfaits de se déconnecter.



Selon un sondage Léger, réalisé auprès de 765 Québécois de 18-24 ans en 2022, la grande majorité des répondants (91 %) aimerait diminuer le temps qu’ils passent sur Internet, alors que 97 % des jeunes rapportent utiliser Internet pour se désennuyer ou lorsqu’ils n’ont rien à faire d’autre. 64 % des participants au dernier 24h de PAUSE qui ont répondu au sondage rapportent utiliser les écrans par automatisme et 37 % ne pensaient pas que les écrans occupaient autant de place dans leur vie.



Pour se motiver, les participants courent la chance de gagner un grand prix de 1 000 $. L’inscription se fait dès maintenant à pausetonecran.com.