L’aéroport de Saint-Hubert ferme sa piste en direction des quartiers résidentiels

La plus petite piste de l’aéroport de Saint-Hubert sera définitivement fermée et convertie en voie de circulation Aéroport Montréal Saint-Hubert annonce en effet la fermeture définitive de la piste 10-28.

La piste 10-28 est la plus petite des trois pistes de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert avec une longueur de 740 mètres. Cette piste est utilisée seulement par des avions de type Cessna ou Piper généralement lorsque l’aéroport est confronté à des vents de travers.

« La piste 10-28 est particulièrement une source de nuisance sonore puisqu’au décollage, les avions survolent les quartiers résidentiels à basse altitude. Nous avons décidé de réorganiser nos opérations au sol afin de la fermer définitivement. Cette mesure aura un impact concret sur la diminution du bruit à Saint-Hubert et du côté du Vieux-Longueuil» a déclaré, M. Yanic Roy, président-directeur général de YHU.

La piste 10-28 est en fait orientée de sorte que les décollages s’effectuent tout près du Marché public de Longueuil et des quartiers résidentiels de l’arrondissement de Saint-Hubert vers le Vieux-Longueuil. En fonction des conditions climatiques, l’altitude des avions pouvait donc être aussi basse que 200 à 300 pieds, alors qu’en utilisant les autres pistes, les mêmes avions survolent les résidences à près de 1 000 pieds d’altitude.

La fermeture de la piste prend effet dès maintenant et sa conversion officielle en voie de circulation est prévue pour le mois de septembre 2024.