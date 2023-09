La MRC de Marguerite-D’Youville soutient un projet social au Guatemala

Le conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville est heureux d’annoncer qu’une entente de partenariat a été conclue avec l’association Lufecadis Poptun au bénéfice de la population du Guatemala. Dans le cadre de ce projet, les vélos récoltés à l’écocentre d’ici décembre 2024 seront remis à l’organisme afin d’aider les enfants handicapés de ce pays et aussi de revaloriser ces objets.



Le don des vélos de l’écocentre à cet organisme social est une façon concrète de soutenir l’amélioration de la qualité de vie de plusieurs enfants et adultes handicapés et défavorisés du Guatemala. De plus, il s’agit d’un geste écologique puisque ces vélos auront droit à une deuxième vie.



« Nous sommes heureux de contribuer à ce projet social réalisé par un citoyen de Verchères, M. Marien Landry. Celui-ci investit son temps et son énergie depuis plusieurs années dans cette cause pour soutenir la population de ce pays défavorisé. En plus d’être bénéfique pour l’environnement en détournant ces vélos des sites d’enfouissement, ce projet de revalorisation rendra la vie plus facile à ces personnes grâce à ce moyen de transport écologique », mentionne le maire de Calixa-Lavallée et préfet de la MRC, M. Daniel Plouffe.



Depuis sa retraite en 2008, M. Landry utilise toutes ses ressources pour amasser des fonds ou du matériel afin de répondre aux différents besoins des communautés du Guatemala notamment en offrant des soins et des équipements médicaux.



« Je remercie la MRC pour son soutien à mon projet. Les vélos provenant de l’Écocentre Marguerite-D’Youville seront envoyés par conteneurs avec des vêtements, des chaussures, des jouets et du matériel scolaire pour aider toutes les familles membres de notre association. L’argent amassé par la vente des objets restants servira au bon fonctionnement de notre organisation », explique le fondateur de l’association Lufecadis Poptun, Marien Landry.



Vous pouvez participer à cet effort collectif en apportant vos bicyclettes usagées à l’Écocentre Marguerite-D’Youville. Pour connaître ses heures d’ouverture, consultez notre site Web www.margueritedyouville.ca. Tous les détails du projet sont aussi disponibles au www.marienlandry.com.