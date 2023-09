Varennes octroie 100 000 $ pour l’embellissement des cours des écoles de la Source et La Roseraie

La Ville de Varennes est heureuse d’annoncer un octroi de 100 000 $, réparti uniformément entre les écoles primaires de la Source et La Roseraie, dans le but de soutenir les travaux de revitalisation de leurs espaces extérieurs.



« C’est toujours une grande satisfaction pour moi d’annoncer cet investissement. En offrant des cours d’école propices aux activités récréatives, on encourage les jeunes à rester actifs et à développer des relations amicales. Ce qui restera bénéfique tout au long de leur parcours de vie », a déclaré le maire Martin Damphousse.



En 2019, le conseil municipal a créé un programme d’aide financière destiné à l’amélioration des aménagements des cours d’écoles publiques, avec une participation partagée à parts égales avec le ministère de l’Éducation. Comme le Ministère a accordé une subvention pour l’année scolaire 2023-2024 à ces deux écoles varennoises, celles-ci ont déposé une demande d’aide à la ville afin d’optimiser l’amélioration de ce lieu privilégié.

Financement des travaux de réfection de la cour d’école de la Source