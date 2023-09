L’auteure Varennoise Stéphanie G. Vachon publie ‘La langue têtue de Nour’

Le 19 septembre dernier marquait le lancement de l’album « La langue têtue de Nour » à la libraire Alire à Longueuil. L’auteure, Stéphanie G. Vachon, est une varennoise à la fois orthophoniste et auteure jeunesse. Les illustrations sont réalisées par la talentueuse Jenny Bien-Aimé. Ce livre, publié chez Station T Jeunesse, est destiné aux enfants âgés de 4 à 8 ans. La langue têtue de Nour aborde les difficultés de prononciation chez l’enfant de manière ludique. Sur la quatrième de couverture de l’album, on peut y lire :

« La langue de Nour est tordue, têtue, perdue. Ou plutôt todue, têtue, pèdue, comme le dirait la fillette. Sa langue ne l’écoute pas. Et quand personne ne nous comprend, quand même notre sœur se moque de nous à l’école, il devient plus facile de s’isoler. Avec l’aide de son orthophoniste et de beaucoup de travail, Nour arrivera à améliorer sa prononciation et prendre plus facilement la parole au quotidien ».

Détentrice d’un baccalauréat et d’une maitrise professionnelle en orthophonie, Stéphanie G. a travaillé comme orthophoniste auprès d’enfants d’âge préscolaire et scolaire présentant différentes problématiques liées à la parole, au langage et à la communication au centre de réadaptation Marie Enfant affilié au CHU Sainte-Justine. En lien avec son album La langue têtue de Nour, Stéphanie G. a produit un guide d’informations, ainsi que du matériel pédagogique disponible gratuitement sur le site Internet de son éditeur.