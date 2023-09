L’avis d’ébullition est enfin levé pour l’ensemble de Boucherville

La Ville de Boucherville confirme que l’avis d’ébullition qui était en vigueur dans le secteur au nord du boul. de Mortagne est maintenant levé, et ce, depuis aujourd’hui, mercredi 6 septembre, à midi. Ainsi, l’eau est propre à la consommation sur l’ensemble du territoire de Boucherville.



Les résultats des récentes analyses sont conformes aux normes bactériologiques. Les résidents de Boucherville n’ont donc plus besoin de faire bouillir l’eau avant de la consommer.



Rappelons que selon le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, deux séries de 20 échantillons prélevés sur deux jours consécutifs devaient être conformes et exempts de contaminants pour procéder à la levée de l’avis d’ébullition.



Les résultats des analyses effectuées par un laboratoire certifié ont été transmis au ministère. La Ville de Boucherville a reçu le feu vert pour procéder à la levée de l’avis d’ébullition.