16 brigadiers assureront la sécurité des enfants sur le territoire de Boucherville

À l’occasion de la rentrée scolaire, la Ville de Boucherville lance un appel à la prudence aux abords des écoles. Du 31 août au 8 septembre, des actions de sensibilisation seront mises de l’avant pour rappeler l’importance de respecter le Code de la sécurité routière ainsi que les bons comportements à adopter par tous les usagers de la route : automobilistes, cyclistes et piétons.

Par leurs attributs physiques et cognitifs en développement, les enfants de moins de 12 ans représentent un groupe à risque sur les voies publiques. À Boucherville, des corridors scolaires ont été aménagés autour des écoles primaires. Une brigade scolaire de 16 employés municipaux y assure la sécurité des enfants aux passages piétonniers les plus achalandés.

La Ville appelle à la collaboration de tous les conducteurs et cyclistes pour :

• respecter les indications données par les brigadiers scolaires ;

• ralentir à l’approche d’un corridor scolaire ;

• se montrer attentif à la présence des piétons.

De plus, rappelons que la priorité doit toujours être donnée aux enfants sur les passages piétons, même lorsque le brigadier n’est pas en service.

Les usagers de la route doivent savoir qu’en vertu de l’article 311 du Code de la sécurité routière du Québec, lorsque la circulation est dirigée par un brigadier scolaire, toute personne doit obéir à ses ordres et signaux. Tout citoyen qui contrevient à cet article commet une infraction et est passible d’une amende.



RAPPEL AUX PARENTS QUI DÉPOSENT LEUR ENFANT EN VOITURE

De plus en plus de parents font le choix de déposer et de reprendre eux-mêmes leur enfant à l’école. La circulation automobile accrue, les comportements dangereux observés ainsi que la présence des autobus scolaires, des piétons et des cyclistes représentent un risque pour les écoliers dans ces zones sensibles. La Ville de Boucherville souhaite ainsi rappeler aux parents de respecter les consignes suivantes :

• toujours déposer un enfant aux débarcadères prévus à cet effet ;

• ne jamais faire descendre un enfant du côté de la rue ;

• ne jamais immobiliser un véhicule dans les zones interdites. Un arrêt dans ces zones, même de quelques secondes, met en péril la sécurité des enfants.

La Ville invite les parents à sensibiliser leurs enfants aux règles de sécurité routière et à planifier, avec eux, le chemin le plus sécuritaire vers l’école à l’aide de la carte de leur corridor scolaire. Ces informations sont disponibles sur le site Web de la Ville à l’adresse boucherville.ca/sur-le-chemin-de-lecole.