Un nouveau maître d’œuvre pour l’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu

Nez rouge Vallée-du-Richelieu confirme l’arrivée d’un nouveau maître d’œuvre à la barre de la campagne de raccompagnement, soit Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil N o 2905. C’est avec enthousiasme et fierté que cet organisme reprendra le flambeau pour la 40e campagne du temps des Fêtes de l’Opération Nez rouge.



C’est un retour aux sources pour l’organisme qui a été la première organisation responsable de l’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu instaurée en 1993 par le directeur général et fondateur du journal L’Œil Régional, Guy Gilbert.



Le Secrétariat national de l’Opération Nez rouge souhaite la bienvenue à la nouvelle organisation, qui prendra la relève afin de continuer à sensibiliser la population à l’adoption de comportements responsables en lien avec la conduite avec facultés affaiblies.



Claude Lebrun, Grand Chevalier des Chevaliers de Colomb, agira à titre de président et sera épaulé de Sylvio Bienvenue, secrétaire financier, de Rosaire Turcotte au soutien à la promotion et d’un comité organisateur composé de bénévoles chevronnés de la centrale Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu soit :

• Gérald « Gerry » Guimond, coordonnateur

• Monique Corbeil, adjointe à la coordination et responsable de la centrale

• Olivier Roy, responsables des tournées de la mascotte

• Hélène Lamarche, responsable des communication et promotion

• Carole Tremblay, responsable de la formation et de l’alimentation

• Christian Bourgeois, responsable du soutien technique • Mélanie Bérubé et Daniel Laganière, responsables de la répartition



C’est un nouveau chapitre qui s’amorce pour la centrale de l’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu, qui sera aménagée dans un nouveau local, plus central et accessible.

Le territoire d’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu couvre les villes suivantes : Beloeil, McMasterville, Mont Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu, SaintJean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil et Sainte-Julie.



Le succès de cette 31e campagne de la Vallée-du-Richelieu, qui débutera le vendredi 24 novembre 2023, reposera sur la présence des nombreux bénévoles qui y participeront et sur l’appui de ses partenaires qui la soutiendront dont, Desjardins Caisse Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, L’Oeil Régional et Groupe Laberge.



Le comité remercie chaleureusement tous les gens qui y participeront et qui feront de cette édition un succès! Les détails pour devenir bénévole seront dévoilés en novembre lors du lancement officiel de la campagne.