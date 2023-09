C’est le maire de Varennes qui criera BINGO le 15 septembre !

Décidément le maire de Varennes, martin Damphousse est capable de porter plusieurs chapeau. Premier magistrat de la Ville, président de l’Union des municipalités du Québec et membre de plusieurs instances régionales, le voilà aussi crieur de bingo ! En effet à la suite de son retentissant succès lors des célébrations du 350e anniversaire de Varennes, le Méga Bingo du maire Damphousse revient sous le Polydôme le vendredi 15 septembre prochain. Dès 19 h 30, Martin Damphousse animera le jeu en annonçant les numéros aux participants dans une ambiance amusante et décontractée.

L’invitation est ouverte à tous les citoyens. Il suffit de se présenter au Polydôme une heure avant le début de l’activité afin de recevoir sa carte de jeu, jusqu’à épuisement des cartes. Après le succès de l’année dernière, où les 300 places disponibles ont été comblées en quelques minutes, la capacité d’accueil de cette édition est élargie afin de pouvoir accueillir jusqu’à 450 participants.

« Nous avons prévu de nombreux prix attrayants d’une valeur totale de plus de 1 000 $. Ne manquez pas ce rendez-vous! », a affirmé le maire Damphousse avec enthousiasme