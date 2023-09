Les mélomanes et l’église de Sainte-Julie vibrent au son de l’Orchestre Philharmonique du Québec

Le 30 août dernier, la pluie voulait gâcher la fête prévue au parc Edmour-J.-Harvey, mais la Ville de Sainte-Julie n’a pas fait de fausse note et a rapidement fait en sorte que le concert de l’Orchestre Philharmonique du Québec ait lieu dans les meilleures conditions, soit dans une église remplie à capacité. Les mélomanes à l’extérieur ont pu eux aussi écouter les grands succès du répertoire de la francophonie alors qu’un système de son permettait de goûter aux œuvres dirigées par le chef Alexandre Da Costa.

Rien ne semble arrêter le maestro, même pas la pandémie puisque ses musiciens ont donné 120 concerts dans le cadre de la série Balcons symphoniques, mais c’était la première fois qu’ils jouaient dans une église et l’acoustique a rendu grâce à leur talent.

Une des artistes, Solange Bouchard, a été présentée à la foule, car elle demeure elle aussi à Sainte-Julie. Alexandre Da Costa s’est réjoui qu’elle n’avait eu besoin que d’une minute ou deux pour aller sur les lieux d’un concert cette fois, et c’est en son « honneur » qu’il a demandé au maire que Sainte-Julie devienne ville résidence de l’Orchestre!

Le maestro a aussi sollicité l’aide du maire en lui demandant de diriger les musiciens à sa place et Mario Lemay s’en est bien tiré vu qu’il est déjà le « chef d’orchestre » de Sainte-Julie! (Mais on me chuchote que, pour éviter qu’il prenne le goût à l’avenir de diriger « à la baguette », on la lui a rapidement enlevée des mains!)

Un autre moment cocasse est survenu lors que M. Da Costa a demandé à la foule de lui dire qui est la meilleure chanteuse du Québec et, réalisant que le débat faisait rage, il a lancé : « Je suis d’accord avec vous : c’est Céline Renaud! ».

Le chef d’orchestre (le vrai cette fois!) a eu un geste apprécié de tous lorsqu’il est sorti sur le parvis de l’église afin de jouer de son Stradivarius aux gens à l’extérieur; ils commençaient à avoir un peu froid avec la nuit qui tombait, mais ils ressentaient par contre une douce chaleur en eux, grâce à la musique!