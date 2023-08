Un match de soccer en mémoire d’une julivilloise inspirante

Le 11 mars dernier avaient lieu les funérailles de feue Mme Monique Éthier, une figure inspirante qui a marqué le paysage sportif et politique de Sainte-Julie et de la région. Quelle plus belle façon de lui rendre hommage que de se retrouver pour prendre part, en son honneur, à une partie amicale de soccer, un sport qu’elle a largement contribué à faire connaître et populariser à Sainte-Julie. L’événement, organisé conjointement par le Bloc Québécois de Montarville et le Parti Québécois de Verchères, en collaboration avec la famille, se tiendra le samedi 9 septembre prochain, à compter de 9h, au Parc Joseph-Véronneau, à Sainte-Julie.



«Je ne l’ai malheureusement pas connue, mais, d’après ce qu’on m’en dit, je l’aurais sans doute beaucoup appréciée; une femme au franc parler, qui savait où elle s’en allait et qui ne ménageait aucun effort pour faire advenir les projets dans lesquels elle croyait, dont celui visant à faire du Québec un pays. J’ai l’impression qu’on partageait plusieurs traits de caractères, et ce, sans même se connaître!», a déclaré M. Bruno Lavoie, président du Parti Québécois de Verchères.

«Quand les deux organisations politiques ont lancé l’idée d’un hommage à Mme Ethier, il m’est apparu tout naturel de le faire par le biais d’une partie de soccer. C’est tout de même elle qui est à la base de toute l’organisation du soccer pour les jeunes et moins jeunes à Sainte-Julie. Julievilloise de souche, j’ai eu maintes fois l’occasion de côtoyer cette femme des plus dynamiques durant mon long parcours de soccer et c’est à elle que je penserai lorsque je foulerai le terrain du parc Joseph-Véronneau, le 9 septembre prochain», de poursuivre Mme Pascale Guilbault, présidente du Bloc Québécois de Montarville.

«J’ai eu l’honneur et le privilège de porter tant les couleurs du Bloc Québécois que du Parti Québécois, ce que je dois largement à Monique Éthier, qui a présidé le comité d’appui à ma candidature lorsque j’ai décidé de briguer l’investiture bloquiste dans Verchères, en 1993. Ce ne fut pas une bataille gagnée d’avance et si j’ai pu l’emporter, c’est grâce à la mobilisation de formidables militantes et militants, dont, au premier chef, Mme Monique Éthier. , de conclure M. Stéphane Bergeron, député de Montarville.

Bien que ce soit le soccer qui soit mis d’avant pour cet hommage bien mérité, rappelons que Mme Ethier a également contribué au développement d’autres institutions sportives, dont Les Gymnases Sainte-Julie, L’école de gymnastique Les Dynamix et le Centre sportif de la Vallée-du-Richelieu, devenu, depuis, le Centre d’amusement intérieur Zükari.