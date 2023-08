La Croix-Rouge canadienne sollicite des dons afin d’aider les personnes éprouvées par les incendies en Colombie-Britannique

La Croix-Rouge canadienne lance le Fonds de secours : Feux de forêt en Colombie-Britannique afin de venir en aide aux personnes éprouvées par les incendies faisant rage dans la province. Sous l’effet du temps sec et venteux qui persiste en Colombie-Britannique, les feux progressent rapidement, menaçant des communautés et contraignant de nombreux résidents et résidentes à quitter leur domicile. Les dons faits à la Croix-Rouge canadienne serviront à offrir une aide d’urgence immédiate et continue aux personnes touchées par les feux en Colombie-Britannique, à favoriser leur rétablissement et à renforcer leur résilience. Ils pourraient également servir à appuyer leurs efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur susceptible de survenir en Colombie-Britannique et dans la région. Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent verser un don au Fonds de secours : Feux de forêt en Colombie-Britannique peuvent le faire en ligne, à l’adresse http://www.croixrouge.ca, ou par téléphone, en composant le 1 800 418-1111.