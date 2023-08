Mini-festival Un char pis une barge à Verchères le 19 août prochain

Galavanisé par le succès du concert en extérieur d’août 2022, le Phare en remet cette année avec une formule bonifiée.



Sous forme de mini-festival d’une journée où micro-brasseries et bouffe de rue seront à l’honneur, cette fois l’événement offrira la chance au public de voir des groupes en pleine ascension sur la scène musicale émergente d’ici avec les têtes d’affiche que sont Choses Sauvages et Bon Enfant, le samedi 19 août de 15 h 00 à 22 h 00 au Parc des Pionniers.

*Gratuit pour les 12 ans et moins



Plusieurs autres artistes seront aussi de la partie.



BON ENFANT



Prime tenant et champion de l’accord « médiéval fantastique + vin », Bon Enfant s’est dévoilé à l’automne 2019 avec un premier album homonyme sous Duprince – célébré comme meilleur franco de l’année par Le Devoir et récompensé du Lucien de l’Album rock de l’année au GAMIQ. Ça a été fulgurant, mais c’était issu d’une gestation d’un bon 5 ans pendant lesquels Daphné Brissette (Canailles) et Guillaume Chiasson (Ponctuation) avaient brigué pour célébrer leurs intérêts communs (susmentionnés, + la musique aussi) – pour s’octroyer des terrains nouveaux, en marge de leurs pratiques précédentes. Intégrant Etienne Côté (Canailles, Lumière), Mélissa Fortin (Canailles) et Alex Burger (lui-même) à son giron, le duo est devenu groupe et s’est mis à jammer en capable, transformant des premières versions grâce au regard extérieur des nouveaux arrivés, pis ça a commencé à se passer pour vrai.



Premier résultat, Bon Enfant (l’album) était un florilège de pop québ aux grooves bien-allants, précisé de flottements tie-dye, de disco anatolien, de rock saharien, de vibrantes portées nancysinatraesques et de timbres cordiaux et fébriles (les timbres – le groupe insiste sur les timbres, les timbres ça se définit et c’est important).



Le dernier album est arrivé, donc. Diorama, que ça s’appelle. Ça a été réalisé par Emmanuel Éthier, et c’est

sorti sous Duprince le 1 er octobre 2021.



Bon Enfant : c’est à nous autres, ça, et tout le monde vous souhaite une excellente journée.