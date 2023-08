12 jeunes dans la peau de policiers de l’agglomération le temps d’un camp de jour

Il y a quelques jours une douzaine de jeunes ont pu vivre une expérience de camp de jour assez unique car ils ont participé à l’aventure au camp de jour du service de police de l’agglomération de Longueuil. Les 12 Apprentis policiers de la cuvée de l’été 2023 ont eu droit à une visite du poste de police les attendait, où ils ont entre autres fait la connaissance des agents de la Patrouille spécialisée et du Groupe d’Intervention (G.I.).

Ils ont aussi eu l’opportunité d’explorer la caserne 41 du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil, où les pompiers les ont accueillis chaleureusement. Les Apprentis policiers ont par la suite eu droit à un tour de bateau sur les eaux du fleuve à bord de l’embarcation du SPAL.

Les activités prévues au programme du camp de jour les ont par la suite amenés au palais de justice de Longueuil où ils ont pu avoir un avant-goût de la complexité de la justice et du système judiciaire. Une avocate passionnée les a accueillis et leur a partagé son expertise et son savoir avec bienveillance. Ils ont par la suite pu jouer le rôle d’enquêteur en interrogeant un suspect, des témoins et des plaignants. Leurs questions perspicaces ont peut-être même révélé une aptitude naturelle pour le métier.

La visite de la centrale d’urgence 911 leur a par la suite fait comprendre de l’importance vitale de la communication dans des situations critiques. Ils ont également la chance d’être présentés à un maître-chien du service de police, quelques jours avant le décès du fameux berger Allemand Ghost. En somme un camp de jour qui pourrait peut-être conduire quelques-uns de ces jeunes à épouser, dans quelques années, le métier de policier dans l’agglomération.