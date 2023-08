80 donneurs de sang attendus le 16 août à Sainte-Julie le 16 août

Pour souligner l’arrivée de l’été, posez un geste primordial et donnez du sens à la vie : donnez du sang. Des centaines de gens ont besoin de votre don pour recouvrer la santé. Héma-Québec organise une collecte près de chez vous. Vous n’avez plus qu’à prendre rendez-vous! Qui sait? Vous pourriez même en faire une habitude!

LIEU : Deschamps Chevrolet Buick Cadillac GMC ADRESSE : 333, boulevard Armand-Frappier à Sainte-Julie

DATE : Le mercredi 16 août de 13 h à 19 h

OBJECTIF : Convaincre 80 donneurs de relever leurs manches, le temps d’un petit don de sang. C’est l’été, relevez vos manches!



Depuis le mois de mars, Héma-Québec poursuit l’objectif de convaincre 7 000 personnes au Québec de donner du sang pour la première fois. Le défi va bon train, mais il importe de se serrer les coudes pour maintenir à flot notre réserve de sang collective. En ce sens, chaque personne qui brise la glace et prend rendez-vous joue un rôle décisif. Cet été, serez-vous l’une de ces personnes?



Si vous craignez l’aiguille, sachez que les gens sur place sont qualifiés pour encadrer cette expérience. Ils sauront vous rassurer, et vous ressentirez la grande fierté d’avoir donné! Afin d’éviter les files d’attente et de respecter votre horaire chargé, nous avons mis sur pied un système de rendez-vous. Cette façon de faire, adoptée en raison de la pandémie, rend l’expérience du don de sang encore plus facile pour tous.



Pour prendre rendez-vous avant de vous présenter en collecte, vous pouvez le faire facilement en ligne : www.hemaquebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html ou par téléphone au 1 800 343-7264 (SANG). Vous souhaitez vérifier si vous pouvez donner? Avant de se présenter à une collecte, il est toujours possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’HémaQuébec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?