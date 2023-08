Un deuxième vol de défibrillateur : les parcs de Sainte-Julie encore la cible des vandales!

La vague de vandalisme observée dans les parcs de Sainte-Julie depuis le début du printemps se poursuit et voilà qu’un deuxième défibrillateur a été volé il y a quelques semaines au parc Desrochers, ce qui provoque bien des inquiétudes et surtout de l’indignation au sein de l’administration municipale.

« Il s’agit du deuxième vol de cet appareil en quelques semaines. Le vandalisme est un acte inacceptable, mais voler un défibrillateur est encore plus grave », a martelé la Ville de Sainte-Julie sur sa page Facebook.

« Ce geste met en danger les usagers du parc qui pourraient avoir besoin de cet appareil pour leur sauver la vie. Ça pourrait être votre ami, votre mère ou votre frère. Espérons que cette publication pourra servir de rappel à ceux qui ne comprennent pas l’importance de respecter les biens communs. »

Un défibrillateur, rappelons-le, avait sauvé la vie d’un joueur de hockey cosom qui avait subi un arrêt cardiaque en plein milieu d’une partie dans le gymnase de l’école Arc-en-ciel en septembre dernier. Heureusement, un de ses coéquipiers, qui est pompier, a pu procéder rapidement aux manœuvres qui l’ont ramené à la vie, grâce à cet appareil.

Le vandalisme dans les parcs (qui prend, entre autres, la forme de bris d’équipements, de feux dans les poubelles, de verres cassés, de cris et de bruits excessifs tard dans la nuit) a notamment été décrié par le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, lors de l’assemblée publique du 6 juin dernier.

« Nos équipes nettoient les parcs tous les matins pour la sécurité des tout-petits, mais des risques demeurent. Non seulement ces agissements nuisent à la quiétude des citoyens résidant derrière les parcs, mais nuisent également à tous les citoyens qui doivent payer à partir de leurs taxes la réparation de ces bris et les interventions de nos équipes », avait-il déploré à ce moment.

Pour ce qui est des vols de défibrillateurs, la Ville incite les gens à contacter la ligne Info-Crime de façon confidentielle au 450 922-7001, poste 399.