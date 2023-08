Les pirates débarqueront au parc de la Commune de Varennes le 20 août

Le grand happening annuel « Varennes en fête » sera de retour au parc de la Commune le dimanche 20 août, de 11 h à 17 h. Cette année, l’événement prendra forme d’une aventure captivante sous la thématique des pirates.



Le programme comprendra une variété d’activités amusantes, telles que du mini-golf, du maquillage coloré et créatif, des jeux gonflables, des ateliers de bricolage et bien plus encore. Le moment fort de la journée sera la célébration de l’anniversaire de Bourrasque, prévue à 13 h 30, au cours duquel jeunes et adultes pourront déguster de délicieux petits gâteaux à la vanille.



Parmi les activités proposées, un rallye GPS entraînera les participants dans une chasse au trésor à travers le parc, situé en bordure du fleuve. La résolution d’énigmes leur permettra de découvrir le fabuleux trésor caché des pirates légendaires.

Cet événement gratuit est ouvert à tous les Varennois ainsi qu’aux visiteurs qui souhaitent prendre part à cette journée exceptionnelle