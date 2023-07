Martin Levac et son spectacle Phil Collins et Genesis aux Airs d’été Desjardins

Demain, le mercredi 26 juillet à 19 h 30, l’artiste Martin Levac se produira dans le cadre de la série de spectacles Des Airs d’été Desjardins à la Place de l’église Sainte-Famille, située au 560, boulevard Marie-Victorin dans le Vieux-Boucherville.



Après 20 ans dans la peau de Phil Collins, Martin Levac laisse tomber la personnification dans un tout nouveau spectacle plus personnel. De l’intime à l’universel, il nous entraîne dans la trame sonore de sa vie, qui est aussi la nôtre… C’est un véritable voyage dans le temps : des débuts de Genesis aux grands succès populaires de Phil Collins. Entouré de ses fidèles musiciens, il nous fait découvrir comment cette musique a marqué et a transformé sa vie, et sa carrière.



L’événement est gratuit et se tiendra beau temps, mauvais temps. Les citoyens sont invités à apporter leur chaise ou leur couverture, ainsi qu’une bouteille d’eau réutilisable, puisqu’une station d’eau potable sera accessible sur le site. De plus, un kiosque de vente de rafraîchissements et de grignotines sera à leur disposition.



La Ville de Boucherville tient à remercier la Caisse Desjardins des Patriotes, partenaire principal Des Airs d’été Desjardins.



Fermeture de rues

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens qu’en raison du spectacle Des Airs d’été Desjardins, il y aura fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre les rues de Montbrun et Pierre-Boucher, le mercredi 26 juillet entre 18 h 30 et 21 h 30. L’accès à la marina sera toutefois maintenu.



Stationnement disponible à l’école orientante l’Impact située au 544, rue Saint-Sacrement.