Alexandre Da Costa reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec

Hier, lors de la représentation du grand concert Frénésie symphonique offerte dans le cadre du Festival Stradivaria, Alexandre Da Costa a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec. C’est avec émotion et beaucoup de fierté que le violoniste de renommée internationale, chef soliste et directeur artistique de l’Orchestre philharmonique du Québec, acceptait cette importante distinction.

La Médaille de l’Assemblée nationale du Québec est décernée, rappelons-le, par les parlementaires de l’Assemblée nationale et vise à reconnaître le mérite de personnes ou d’organismes provenant de leur circonscription électorale et ayant mené une action exemplaire utile pour le bien de la communauté de ladite circonscription dans le domaine culturel, sportif, social ou entrepreneurial.



Artiste Sony Classical, récompensé de nombreux grands prix mondiaux et d’un JUNO, Alexandre Da Costa est né à Montréal. Il a été applaudi comme soliste et chef invité dans une trentaine de pays sur quatre continents, donnant au-delà de 2 000 concerts avec plusieurs centaines d’orchestres — dont le Royal Philharmonic de Londres, le Wiener Symphoniker de Vienne et l’Orchestre symphonique de Montréal — dans les salles les plus illustres telles que le Musikverein de Vienne, la Philharmonie de Berlin et le Carnegie Hall de New York. En 25 ans de carrière, Alexandre Da Costa a enregistré 28 albums solos sous les étiquettes Sony Classical, Warner Classics et Universal Classics. Ses plus récents, parmi lesquels Stradivarius à l’Opéra (enregistré avec l’Orchestre symphonique de Vienne), Stradivarius baROCK et Stradivarius Je me souviens, ont tous atteint le statut de best-seller.



Alexandre Da Costa a également été chef de département et professeur associé à l’Université Edith Cowan (Australie) de 2014 à 2018, occupant les postes de directeur artistique du Festival Stradivaria depuis 2012 et de l’Orchestre symphonique de Longueuil depuis 2019, désormais nommé Orchestre philharmonique du Québec.



« Rockstar » du violon, Alexandre Da Costa a joué et représenté le Canada à Londres en 2022 pour la célébration du jubilé de la reine Elizabeth II. En plus de ses réalisations artistiques, il se distingue par sa compassion et son dynamisme : pendant les confinements, Da Costa a dirigé son orchestre en tournée pour apporter la chaleur de la musique aux patients hospitalisés partout au Canada et galvaniser le soutien aux artistes avec des projets emblématiques visant à partager la musique classique avec un large public. Il est également connu pour ses chroniques à Radio-Canada et est un invité régulier de nombreux talk-shows et galas télévisés.



Alexandre Da Costa joue le Stradivarius « Deveault » de 1701 prêté par Maryse et Guy Deveault.



La 25e édition du Festival Stradivaria se poursuit jusqu’au 30 juillet



Rappelons que d’ici le grand dévoilement le 15 août prochain de la programmation 2023-2024 de l’Orchestre philharmonique du Québec, la 25e édition du Festival Stradivaria, événement dont Alexandre Da Costa est le directeur artistique, se poursuit rondement ! Jusqu’au 30 juillet, dans les Laurentides et en cavale un peu partout à travers le Québec, ce festival unique, qui fusionne plusieurs styles musicaux en offrant un répertoire accessible à tous, propose les grandioses — et gratuits ! — concerts suivants : Adrian Anantawan et Alexandre Da Costa présenté à Mont-Tremblant (26 juillet) et Terrebonne (28 juillet), Victor Valdez, Alexandre Da Costa et John Roney (27 juillet) à Labelle et King « Melrose » affrontera le Maestro « Da Costa » (29 juillet) au Parc de la famille de Sainte-Adèle. Pour tout savoir : festivalstradivaria.ca.