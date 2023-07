Un premier prix à l’international pour la guitariste verchèroise Suzie Auclair

La guitariste classique Suzie Auclair a remporté le 15 juin dernier la 1ère place au Concours international de composition Baltic Festival International Classical Guitar Composition Competition en Lituanie pour sa composition : Deux mouvements extraits de la Suite no. 1 L’Inconditionnelle : https://youtu.be/sLxZ3WQ13CE

Le concours international Baltic Guitar Festival existe depuis 14 ans, et leur compétition internationale de composition en est à sa 3e édition. Les œuvres sont présentées de façon anonyme au jury, qui était présidé cette année par le réputé compositeur Gerald Garcia.

Ce 1er prix à l’international est tout un honneur pour cette guitariste résidante de Verchères. En plus de remporter 200 euros, Madame Auclair verra son œuvre publiée par la maison d’édition « auurk ed » en Belgique et sa pièce sera également la pièce imposée aux participants lors du concours d’interprétation de l’an prochain.

Les commentaires des juges ont été élogieux, soulignant qu’il s’agit d’une oeuvre poétique et mature, magnifiquement écrite pour la guitare par une guitariste et compositrice expérimentée, présentant une vision contemporaine des formes baroques et faisant preuve d’invention, d’originalité, d’un bel équilibre structurel et d’un développement mélodique accompli.

Persévérer malgré les limitations physiques

Suzie Auclair est atteinte d’une maladie génétique dégénérative très rare du tissu conjonctif. Au cours des dernières années ses limitations physiques sont devenues de plus en plus invalidantes, au point où cette guitariste talentueuse ne peut pratiquement plus jouer de guitare et a dû cesser de faire des tournées de spectacles et d’enseigner. Plusieurs jetteraient l’éponge dans une telle situation, mais Suzie Auclair a une persévérance exemplaire, une force intérieure et un amour de la musique qui la poussent à réinventer actuellement sa façon de créer en musique. Elle désire plus que tout continuer à composer et publier ses œuvres, à son rythme, en tenant compte de ses limitations.



Le parcours de Suzie Auclair est empreint de courage et de résilience. Malgré les obstacles engendrés par sa maladie orpheline, elle a eu une carrière musicale remarquable comme guitariste, compositrice et pédagogue. Elle s’est d’ailleurs distinguée dès ses débuts en remportant de nombreux concours dont le Concours de musique du Québec à l’âge de 12 ans. Alors qu’elle est âgée d’à peine 13 ans, elle se produit comme soliste avec l’Orchestre Symphonique de Québec.

Elle détient deux baccalauréats en musique (interprétation- guitare classique et enseignement collectif de la musique). Elle a également perfectionné son jeu instrumental en participant à plusieurs classes de maîtres avec de célèbres guitaristes tels que Alexandre Lagoya, David Russel, Manuel Barrueco et bien d’autres.

Suzie Auclair a présenté de nombreux concerts en solo, en duo et en petits ensembles à travers le Québec et en France. Elle a aussi offert plusieurs prestations et entrevues au Québec et à l’étranger lors d’émissions de télévision et de radio.

De 1998 à 2008, avec son groupe Amalgáma, elle connait un fort succès et enchaîne les tournées à travers le Québec. Elle produit et réalise en 2005 l’album d’Amalgáma, Brisa de Verano, un disque ensoleillé encensé par la critique québécoise. Au Palmarès ADISQ, cet album fut classé no 1 à Radio-Canada/Espace Musique, catégorie Musique du monde (album le plus diffusé en juin 2005). L’album fut également annoncé Découverte GM des talents d’ici à Couleur Jazz, en plus de se hisser en 4e position au Palmarès Références Couleur Jazz – Archambault et de se retrouver Disque du mois chez Archambault en octobre 2005.



Lauréate de nombreux prix et bourses, Madame Auclair a été cinq fois boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec (2000 à 2005). En 2014, elle a été honorée à l’Assemblée nationale du Québec, où elle a reçu au Parlement le prix du Mérite municipal dans la catégorie « Citoyen » pour avoir contribué de façon exceptionnelle au mieux-être et au développement des arts et de la communauté, et au rayonnement des musiques du monde et jazz dans la MRC de Marguerite-D’Youville. De 2008 à 2013, elle a été fondatrice, directrice artistique et organisatrice du festival Musique sur le Fleuve à Verchères.



De 1987 à 2021, elle a enseigné la guitare dans plusieurs institutions à une clientèle diversifiée, et a dirigé des orchestres de guitares et des ensembles. Elle est reconnue pour ses qualités de pédagogue et pour sa méthode d’enseignement progressive. Elle est propriétaire de l’École de musique Suzie Auclair depuis 2003.

Avec la créativité, la générosité et la détermination qu’on lui connaît, Suzie Auclair poursuit sa passion à sa façon, malgré la maladie. On peut l’entendre en la suivant sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/suzieauclair2 www.youtube.com/@suzieauclairguitar www.suzieauclair.com Elle y partage quelques vidéos de différentes périodes de sa carrière. Son courage, sa grande sensibilité musicale et la profondeur de son jeu instrumental inspire les mélomanes aux quatre coins du monde.