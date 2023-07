Un parc Joseph-Véronneau revampé à Ste-Julie

La Ville de Sainte-Julie a inauguré le parc Joseph-Véronneau, version amélioré car celui-ci qui a subi différentes améliorations au niveau de ses installations depuis septembre dernier.



Selon les informations transmises par la Ville, le site a désormais des modules de jeux à accessibilité universelle, avec une surface en caoutchouc qui permet un meilleur accès aux personnes en fauteuil roulant. Un abri extérieur a aussi été aménagé dans l’éventualité où des intempéries surviendraient. L’éclairage est pour sa part amélioré afin que les citoyens accèdent au site en toute sécurité au coucher du soleil.



En plus des installations déjà ouvertes, au cours des prochaines semaines, la Ville indique qu’« un tout nouveau pavillon de services ouvrira ses portes au sein du parc. Ce pavillon bénéficiera d’installations sanitaires répondant ainsi aux besoins des usagers. De plus, des bacs à légumes communautaires seront mis à la disposition des citoyens, favorisant ainsi l’agriculture urbaine. Enfin, des arbustes fruitiers seront plantés, ajoutant une touche de fraîcheur et offrant la possibilité aux visiteurs de profiter de fruits frais directement dans le parc. »