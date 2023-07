L’épandage de déjections animales et même d’engrais interdit durant 12 jours cet été à Varennes

L’épandage de déjection animales ou autre engrais de ferme, de lactosérum, de boue ou de résidus provenant d’une fabrique de pâte et papier sera prohibé sur le territoire agricole de Varennes durant 12 jours, cet été.

Ainsi en ont statué les élus lundi le 6 juillet dernier en adoptant le nouveau règlement prohibant l’épandage de ces substances.

L’épandage a déjà fait l’objet d’une interdiction le 24 juin dernier tout comme le 4 juillet, les 6 et 7 juillet ainsi que les 11 et 13 juillet.

Il en sera de même les 18, 20, 21 et 25 juillet et les 19 et 20 aout prochain.

Le nouveau règlement stipule que les contrevenants s’exposent à des amendes salées qui pourront être émis par les inspecteurs municipaux ou agents de la paix.

Les fautifs pris en défaut sont passible d’une amende de 200 $à 1000 $ pour une première infraction. Dans le cas d’une entreprise ou personne morale, l’amende minimale est de 400$ mais peut grimper à 2000$.

Les couts de la CMM

Il y a 20 ans maintenant le gouvernement du Québec créait la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) un organisme para gouvernemental qui gère, par exemple, des dossiers environnementaux régionaux. Et comme tout a un prix les quelque 82 municipalités de la Rive-Nord et de la Rive-Sud doivent participer financièrement au fonctionnement de la CMM. Lors de la dernière séance des élus Varennois, ceux-ci ont accepté de verser une somme supplémentaire de 35,000$ ce qui porte la quote-part totale de Varennes à 620,171 $ pour l’année 2023.

Économiser l’eau

Le conseiller Marc-André Savaria a pour sa part profité de son droit de parole, à la fin de la séance, pour faire un long plaidoyer pour que les gens économisent l’eau potable car nous serions de grands consommateurs, 386 litres par jour, ce qui laisse beaucoup de place à l’économie. Entre autres Varennes fourni l’eau potable ses citoyens mais son usine alimente également les résidents de Ste-Julie et de St-Amable.