Incendies en 2022 dans l’agglomération: 47 millions $ en dommages et 7 décès

Les quelque204 incendies de bâtiments qui ont été répertoriés l’an dernier dans l’agglomération de Longueuil ont causé pour 47 millions de dollars de dommage et sep personnes y ont perdu la vie.

Dans les deux cas il s’agit de statistiques record car jamais depuis au moins 10 ans les cinq villes de l’agglomération soit Boucherville, St-Lambert, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil, n’avaient connu de pertes matérielles aussi lourdes pas plus qu’autant de décès en une seule année.

Le rapport 2022 des activités du Service de sécurité incendie de l’agglomération, déposé la semaine dernière, indique que les pertes matériels sont aussi lourdes en raison, entre autres d’un incendie majeur dans un centre de formation sur la rue Lavallée, qui avait causé pour environ 15 millions de dollars à lui seul. L’an dernier, en comparaison, les pertes matériels liées aux 221 incendies de bâtiments, avaient causé pour 22 millions $, une augmentation de 25 millions de dollars.

En 2022 les quelque 165 pompiers du SSIAL ont aussi répondu à 100 appels pour des feux dans des véhicules, ils se sont déplacés pour 52 interventions nautiques (dont 47 sur le fleuve St-Laurent et trois sur les glaces) et répondu à35 assistances médicales.

Notons aussi que les sapeurs ont dû mettre en place à trois reprises une cellule de coordination d’urgence, lors des inondations de juillet ainsi que lors de la tempête de neige du 22 au 24 décembre 2022.

Boucherville

Plus spécifiquement à Boucherville, les pompiers du SSIAL ont répondu à 967 appels de citoyens, ils combattu 18 incendies de bâtiment, 11 incendies dans des véhicules, ils se sont déplacés lors de 18 incidents pour des feux extérieurs et ils ont porté secours à des automobilistes en utilisant les pinces de désincarcération à six reprises.