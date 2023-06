Patrick Quirion nommé président du conseil d’administration de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec

Le conseil d’administration de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) est très fier d’annoncer l’élection de Patrick Quirion, CPA, OMA, directeur général adjoint et trésorier de la Ville de Sainte-Julie, à titre de président du conseil d’administration. Il sera secondé à la vice-présidence par Me François Corriveau, OMA, directeur général de la Ville de Baie-Comeau.



Les administrateurs de la COMAQ pour l’année 2023-2024 sont :

• Marc-Antoine Bazinet, OMA, directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité d’Eastman

• Me Chantale Bilodeau, OMA, directrice des affaires publiques et greffière de la Ville de Dorval

• Daniel Dubois, OMA, directeur général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

• Marie-Claude Loyer, CPA, OMA, trésorière de la Ville de Louiseville

• Me Marianna Ruspil, OMA, directrice des affaires juridiques et greffière de la Ville de Boucherville

• Sylvain St-Pierre, CPA, OMA, directeur du Service des ressources financières et trésorier de la Ville de Rimouski.



À propos de la COMAQ

La COMAQ a pour mission d’être au cœur de l’évolution du milieu municipal par la force de son réseau et la valorisation de l’expertise de ses membres. Leader dans l’offre de perfectionnement professionnel, la COMAQ regroupe près de 800 gestionnaires municipaux occupant des fonctions-cadres au sein de 300 municipalités du Québec, touchant ainsi 75 % de la population.