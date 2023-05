La boite de papiers mouchoirs a été partagée jeudi dernier lors de la séance des membres du Conseil d’agglomération alors que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a eu droit à une pluie d’éloges à la suite de la divulgation de son identité comme étant la victime d’agression sexuelle de l’ex-député de Rimouski, Harold Lebel.

« Je ne pensais pas, un jour, pleurer lors d’un conseil d’agglomération » a déclaré la mairesse de Longueuil qui a fondu en larmes, lorsque sa collègue mairesse de Saint-Lambert Pascale Mongrain, n’a pu retenir ses propres larmes en rendant un hommage senti à madame Fournier pour le courage dont elle a fait preuve en dévoilant non seulement son identité comme victime mais en consacrant un documentaire à sa démarche judiciaire.

Les deux femmes se sont longuement étreintes sous les applaudissements des collègues présents.

D’ailleurs tant le maire de Boucherville, Jean Martel que Ludovic Grisé Pharand

(Saint-Bruno-de-Montarville) ou Doreen Assaad (Brossard) ont aussi salué le courage de Catherine Fournier qui avait préalablement eu droit à de vibrants témoignages des conseillers Tabarah et Lwalalika.

Des contrats pour l’eau

Par ailleurs et dans un autre registre de nombreux contrats ont été attribués par le Conseil d’agglomération pour de nombreux travaux dans les équipements de traitement des eaux.

11,2 millions seront consacrés pour les ouvrages d’assainissement, entre autres pour la préparation des plans et devis alors que 5 autres millions $ iront pour la mise à niveau des équipements de traitement de l’eau potable.

Autre dépense significative dont la facture sera également partagée par les villes de liées, 4 millions de dollars seront consacrés à l’installation du service 911 d’une prochaine génération pour en améliorer l’utilisation au public.