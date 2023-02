Longueuil souligne pour la première fois le mois de l’histoire des noirs

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Longueuil et ses partenaires convient officiellement la population à participer aux activités du Mois de l’histoire des Noirs afin de découvrir le dynamisme et la diversité des communautés noires de Longueuil. Durant tout le mois de février, une programmation riche, éducative, variée et gratuite, honorant les membres de cette communauté, est offerte à toute la population.

Les activités offertes sont diverses et permettent de célébrer tous ensemble l’identité de la communauté. « Je suis très fière, en tant qu’élue noire, de participer à la mise en valeur de notre histoire et au partage de notre culture. Pendant le Mois de l’histoire des Noirs, mais aussi tous les jours de l’année l’événement veut encourager la pleine participation de toutes et tous à la société québécoise, et favoriser l’inclusion, l’ouverture au pluralisme et le rapprochement interculturel entre toutes les Longueuilloises et tous les Longueuillois, peu importe leurs origines, sont les grands principes qui ont guidé l’élaboration de cette première édition officielle du Mois de l’histoire des Noirs sur le territoire, dont la programmation peut être consultée à longueuil.quebec/mois-histoire-des-noirs » a indiqué la conseillère et membre du comité exécutif, Affine Lwalalika.