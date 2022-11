La qualité de l’eau potable de la région est récompensée

Le 2 novembre dernier, la Régie intermunicipale de l’eau potable (RIEP) de Sainte-Julie, Varennes et Saint-Amable ainsi que la Ville de Longueuil ont reçu une attestation de niveau trois étoiles pour la qualité de l’eau potable.

L’annonce a été faite dans le cadre de la 45e édition du Symposium sur la gestion de l’eau organisé par Réseau Environnement. Le plus important regroupement de spécialistes en environnement de la province procédait entre autres à cette occasion à la remise des attestations de son Programme d’excellence, volet traitement (PEXEP-Traitement), aux différentes municipalités dont les stations de production surpassent les normes de qualité en matière de traitement de cette ressource.

Au total, 49 organisations municipales du Québec ont été récompensées par les programmes d’excellence en eau de Réseau Environnement lors de la Cérémonie des étoiles. Les trois principaux critères pris en considération lors de l’évaluation étaient la qualité supérieure de l’eau produite par rapport à la réglementation en vigueur, la constance de la production ainsi que les efforts soutenus pour l’amélioration continue des procédés et opérations

Soulignons que le Programme PEXEP-Traitement a pour objectif d’assurer, lors du traitement de l’eau, une protection maximale contre toute contamination microbiologique. Regroupant 32 organismes municipaux, ce sont ainsi près de cinq millions de Québécois qui sont alimentés par l’eau potable des stations membres du PEXEP-T.

Rappelons que la RIEP dessert les municipalités de Sainte-Julie, Varennes, et Saint-Amable, alors que l’usine régionale de Longueuil approvisionne en eau plus de 272 200 personnes du Vieux-Longueuil, de Boucherville, de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville.