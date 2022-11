Campagne du coquelicot, jour du Souvenir: la 11e heure, le 11e jour, le 11e mois « Nous nous souviendrons! »

La Campagne annuelle du coquelicot se déroulera du 28 octobre au 11 novembre prochains. Chaque automne, de nombreuses personnes affichent fièrement un coquelicot, symbole qui commémore le courage des vétérans pour avoir donné leur vie pour la sauvegarde de la paix et de la liberté de leur patrie.

Les membres de la Filiale 266, Pierre-Boucher, de la Légion royale canadienne seront présents dans certains commerces de la région afin de solliciter les dons du public. (Voir les détails dans la publicité.)

Jour du Souvenir

La cérémonie protocolaire du jour du Souvenir se tiendra le dimanche 6 novembre, à 11 h, à la place de la Paix, située près de la bibliothèque. Voilà une belle occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu la nation.

Filiale 266 Pierre-Boucher de Boucherville

Fondée le 15 octobre 1996, La Filiale 266 Pierre-Boucher de Boucherville compte maintenant 70 membres. Ils ont tous a à cœur l’implication citoyenne et le bénévolat. Année après année, ils organisent des activités et événements, tels que la Campagne du coquelicot, le jour du Souvenir (11 novembre), la fête du Canada (1er juillet), la Collecte de sang du maire (décembre), pour venir en aide à la communauté.

Toute personne désireuse de faire partie de la Légion peut devenir membre moyennant une cotisation annuelle de 40 $. Les membres peuvent bénéficier des avantages et services et participer aux activités tout au long de l’année. L’organisme leur souhaite la plus cordiale bienvenue!



Renseignements : 450 449-4014 et 450 929-1064

Site web: www.legion266pierreboucher.ca