La société de généalogie de La Jemmerais présente la conférence Édouard Montpetit et Madeleine Parent

La société de généalogie de La Jemmerais vous invite à assister à la conférence donnée par monsieur Robert Clourier et madame Monique Montpetit ayant pour titre « Édouard Montpetit et Madeleine Parent, des PHARES dans la GRANDE NOIRCEUR »qui aura lieu le mercredi 26 octobre 2022 à 19h30 à la salle 213 du Pavillon Thérèse-Savard-Côté, au 477 av. Jules-Choquet, à Sainte-Julie.



Vous retrouverez le contexte de l’époque et revivrez des combats qui ont mené à la Révolution tranquille, à travers deux personnalités: Édouard Montpetit et Madeleine Parent. Édouard Montpetit fut notre premier économiste, un pionnier de l’université de Montréal et un artisan du Québec moderne.

Féministe très engagée, Madeleine Parent a été une figure de proue de notre syndicalisme québécois. Ses prises de positions face aux politiques de Duplessis et l’épopée des grèves dans les filatures de coton l’ont rendue célèbre à travers le Québec et lui ont mérité le surnom de tisserande de solidarité.



Admission : gratuit pour les membres 7$ pour les non-membres.