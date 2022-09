Gros Mené à Verchères aux abords du Saint-Laurent: mission accomplie!

Encore sous l’émotion, l’équipe du Phare culturel de Verchères a présenté samedi soir dernier son tout premier spectacle extérieur, dans le parc des Pionniers, au bord du fleuve, à Verchères. Pour l’occasion, c’est Gros Mené qui était la tête d’affiche, groupe composé de Fred Fortin et de son acolyte de toujours Olivier Langevin, qui a fait vibrer la foule au son résolument rock de ses chansons déjantées. Ce sont plus de 250 spectateurs qui ont profité du spectacle et de l’ambiance du festival qu’il y avait aux abords du Saint-Laurent.

En plus de Gros Mené, d’autres artistes talentueux ont su éblouir la foule dont Élie Paquet, Jacques Bertrand Jr. et le duo composé de Julie Doiron et Dany Placard. Quatre spectacles pour le prix d’un, une formule gagnante!

Dès 17 h, service de bar et kiosques alimentaires étaient sur place pour bonifier l’expérience. Les spectateurs pouvaient également se procurer sur le site de l’événement, l’affiche officielle du spectacle créé par l’affichiste et designer Sébastien Lépine et sérigraphiée à Verchères.

« C’était Noël en août pour l’équipe du Phare, réaliser des choses ensemble, programmer de la culture chez nous, c’est notre mission et avec le spectacle d’hier, on ne peut que dire : mission accomplie. » – Marie-Josée Frigon, présidente de l’organisme.

Remerciements

Le Phare culturel de Verchères tient à remercier la Municipalité de Verchères et le Port de Montréal pour tout le soutien apporté dans le cadre de l’événement.

Le Phare culturel de Verchères

Ce projet fou consiste à programmer une culture neuve et foisonnante dans le petit village de Verchères. Originalité, innovation, dynamisme, diversité, communauté, développement durable et écoresponsabilité sont les valeurs du Phare. Nous souhaitons devenir une fierté locale et le cœur d’une revitalisation culturelle et économique dans notre

milieu.

