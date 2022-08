Deux projets finalistes pour le redéveloppement du centre-ville de Varennes

Les élus de la ville de Varennes doivent étudier et déterminer, au cours des prochaines semaines, quel projet et surtout quel concept sera retenu pour le redéveloppement du futur centre-ville, principalement sur le boulevard Marie-Victorin.

Selon le maire, Martin Damphousse, il s’agit d’une étape stratégique et importante dans le cheminement de ce projet de redéploiement d’un secteur de la Ville qui en avait vraiment besoin, tout le monde s’entend la dessus.

Toujours selon le maire, la Ville a déjà investi 9,5 millions de dollars dans ce secteur, principalement pour se porter acquéreur de nombreux terrains et propriétés alors le choix final sera stratégique.

Bien que le concept final ne soit pas encore arrêté, une certitude semble se dégager soit que la trame commerciale sera bien présente et permettra d’offrir une diversité commerciale intéressante et le plus complète possible.



En ce sens, lundi soir dernier, lors de l’assemblée publique des élus, madame Nadon, une des commerçantes du centre d’achat sur René-Gauthier, qui sera bientôt démoli pour faire place au fameux projet de résidence du Groupe Maurice, a d’ailleurs été invitée par le maire a communiquer avec la Ville pour la mettre idéalement en contact avec les futurs promoteurs du projet centre-ville car il y aura fort probablement des espaces commerciales disponibles dans la future trame commerciale pour lui permettre de rouvrir les portes de son commerce.