La pandémie a aussi ébranlé la santé mentale des entrepreneurs de la Rive-Sud

C’est dans le cadre de la semaine de la santé mentale que DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) offre dorénavant aux entrepreneurs et gestionnaires de son territoire un accompagnement sans frais leur permettant de se préoccuper un peu plus et un peu mieux de la santé mentale de leurs employés. Par le biais d’un partenariat exclusif avec l’organisme Relief, conférences, formations, groupes de soutien virtuels et accompagnement individuel personnalisé sont disponibles, jusqu’en décembre prochain, pour ceux et celles souhaitant s’outiller pour retrouver une bonne santé mentale.

En action depuis le début de la pandémie pour sensibiliser et outiller les entrepreneurs à

l’importance d’une saine santé mentale et physique, DEL a multiplié les conférences, ateliers de développement et formations pour démystifier la santé mentale des bâtisseurs de son économie. Près de 500 entrepreneurs se sont prévalus de ses services, à ce jour.

Concrètement, DEL souhaite contribuer à résoudre les problèmes de santé mentale des

entrepreneurs : « La pandémie a ébranlé nos certitudes, convictions et façons de faire. Nos entrepreneurs n’y ont pas échappé. Notre volonté est d’instaurer une culture de prévention, d’intervention et d’accompagnement en santé physique et mentale dans l’écosystème entrepreneurial, pour leur bien, tout simplement. En s’entourant de partenaires et d’acteurs qualifiés en la matière, gestionnaires et entrepreneurs ont le soutien dont ils ont besoin », a expliqué Julie Ethier, directrice générale de DEL.