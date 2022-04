Trois Bouchervilloises remportent l’or aux Championnats du monde de patinage synchronisé de l’ISU

Les Suprêmes de Saint-Léonard ont remporté la médaille d’or pour la première victoire du Canada en sept ans aux Championnats du monde de patinage synchronisé de l’ISU. Et trois jeunes athlètes de Boucherville font partie de l’équipe des championnes, il s’agit de Florence Poulin et des soeurs Alessia Hart-Lewis et Giulia Hart-Lewis, âgées respectivement de 22, 21 et 19 ans.

L’événement se tenait à Hamilton, en Ontario, du 7 au 9 avril dernier. Les championnes ont livré un spectacle de patinage libre à couper le souffle devant public au First Ontario Centre, sur la musique du film The White Crow.

Elles ont totalisé 236,31 points, le score le plus élevé jamais enregistré aux championnats du monde depuis la mise en place du système de notation actuel en 2005. Elles se sont classées premières dans tous les domaines de pointage, y compris les habiletés de patinage, les composantes de transition et la performance.

La dernière fois que les Suprêmes sont montées sur le podium aux Mondiaux c’est en 2003. Elles avaient gagné une médaille de bronze.

En raison de la pandémie, les championnats du monde n’avaient pas eu lieu depuis 2019. « J’y étais et je peux vous assurer que les Suprêmes ont offert un spectacle rempli de pures émotions. L’équipe a réalisé un exploit surréel compte tenu des conditions complexes d’arrêt et de reprises d’entraînement pendant la crise sanitaire empêchant les athlètes de patiner rapprochées. Les patineuses ont remporté l’or en surclassant l’équipe favorite de la Finlande », a exprimé Nathalie Cusson.

En effet, deux équipes de la Finlande ont remporté l’argent et le bronze. Une autre équipe du Canada, de Burlington en Ontario, plus précisément, s’est classée au quatrième rang.