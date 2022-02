À l’aube de ses 82 ans, une Bouchervilloise publie un premier livre

Plutôt que de se tourner les pouces ou même de peut-être sombrer dans la dépression durant le confinement, une octogénaire de Boucherville a décidé de prendre la plume pour écrire un premier livre.

Flore Rodrigue, du nom de plume Fleur de Mai, a récemment édité son ouvrage intitulé Messages des Hautes sphères récits mystiques et initiatiques. « Ce sont des écrits mystiques de toute une vie. C’est un chef-d’œuvre », rapporte sa belle-fille Sylvie Lacelle qui a endossé pour ce projet le rôle d’éditrice.

Celle-ci résume : « Pianiste, organiste et chanteuse dans une chorale (avant la pandémie), ma belle-mère se retrouve seule confinée et décide d’écrire son livre. Des feuilles et des feuilles d’écriture qu’elle a entrées dans Word. Elle a engagé une correctrice, trouvé un relieur d’art puisque ses écrits sont inspirés de messages divins. Elle voulait que son livre papier soit digne. »

Cette histoire est la preuve qu’il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves. La jeune autrice a occupé son temps et a fait preuve de beaucoup de résilience.

« Le livre est un bijou. Il est de première qualité », ajoute Mme Lacelle. Il est édité sur Kobo et il est aussi disponible en version papier. Pour vous le procurer, il faut écrire au slacelle@videotron.ca