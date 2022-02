Boucherville : un retour en présentiel qui fera des heureux

À la suite de la réouverture récente des salles de spectacle, la Ville de Boucherville peut enfin annoncer sa programmation culturelle pour le printemps 2022! Après certains ajustements, les lieux culturels de la municipalité sont maintenant fin prêts à recevoir les citoyens en présentiel.

La programmation riche et diversifiée permettra à tous d’explorer la culture à travers une foule d’activités incontournables : concerts, conférences, spectacles, expositions, théâtre, activités jeunesse et plus encore! Plusieurs séries « coup de cœur » sont de retour, telles les conférences Voyages et découvertes et Culture ta vie, de même que les concerts Classique Café.

Des nouveautés s’ajoutent à la programmation : la série Dialogues qui propose des rencontres d’échanges sur divers sujets sociétaux ainsi que le balado Les chroniques de Boucherville, une incursion audio fascinante dans l’histoire de Boucherville.

Afin d’accueillir plus de spectateurs, les séries Panorama et Entracte, de même que les pièces du Théâtre des petits et des grands sont désormais présentées à la salle Desjardins de l’école secondaire De Mortagne.

Le Carnet culturel printemps 2022 sera distribué à tous les foyers bouchervillois du

21 au 24 février. Celui-ci peut aussi être consulté en ligne dès le 21 février boucherville.ca/carnetculturel.

Billetterie

Dans le but de respecter les mesures de distanciation et les critères d’occupation des différentes salles, les citoyens devront se procurer un billet ou un laissez-passer sur la billetterie en ligne. Toutes les séries de spectacles et de conférences y sont présentées.

Une prévente exclusive aux résidents de Boucherville aura lieu dès le 24 février à midi au boucherville.ca/billetterie. Les résidents pourront accéder à la prévente grâce au code promotionnel se trouvant en page 3 du Carnet culturel printemps 2022. Les non-résidents pourront également se procurer des billets et laissez-passer afin d’assister aux activités offertes, et ce, à partir du 7 mars à midi.

Renseignements : infoloisirs@boucherville.ca . 450 449-8640