200 famille ont reçu une aide précieuse pour Noël

La grande distribution d’Action Nouvelle Vie qui s’est déroulée les 15 et 16 décembre derniers aura permis de distribuer 2000 paniers de nourriture bien remplis et 3000 cadeaux à des enfants et leur famille. Ces dons représentent la rondelette somme d’un million de dollars en valeur distribuée.



Encore cette année, la demande d’aide a été extrêmement forte, mais l’équipe d’Action Nouvelle Vie et ses 400 bénévoles ont su relever le défi avec brio.



« Avec l’augmentation récente du prix des aliments, qui devrait se poursuivre en 2022, cette distribution était vitale pour toutes ces personnes », explique Suzanne Fournier, directrice générale d’Action Nouvelle Vie. « Les gens qui n’arrivent pas à la fin du mois ne peuvent évidemment pas couper sur le prix du loyer, alors ils sont souvent forcés de réduire leurs dépenses alimentaires. Nous sommes heureux de savoir que ces paniers de Noël et ces cadeaux neufs feront une réelle différence dans la vie des enfants, des familles et des personnes seules, particulièrement durant cette période particulière que nous vivons. »



Rachel, une jeune maman de trois enfants, faisait partie des milliers de personnes ayant reçu une aide durant ces deux journées de distribution : « J’ai traversé une période difficile en 2018 où je me suis retrouvée seule avec mes trois enfants. Action Nouvelle Vie m’offre tellement à Noël et tout au long de l’année. Grâce à leur aide, j’ai pu me concentrer sur un retour aux études et si tout va bien, ce sera mon de dernier panier de Noël parce que je me suis trouvé un super emploi ! »



Grâce à la générosité de ses partenaires, donateurs et bénévoles, Action Nouvelle Vie a pu offrir des paniers d’une valeur variant entre 300 $ et 500 $, selon la grosseur de la famille. Tout y était : dinde, denrées non périssables, fruits, légumes, viande, pain, desserts… tout cela dans une ambiance de fête. C’est sans oublier les cadeaux neufs emballés individuellement, les produits d’hygiène et la boutique de vêtements neufs qui étaient vendus à prix modiques.