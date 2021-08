Un feu de circulation pour piétons et cyclistes réclamé à l’intersection de Mortagne et Ampère

Monsieur le maire Jean Martel,

L’intersection du boulevard de Mortagne et la rue Ampère représente un endroit où la signalisation routière pourrait sans doute être grandement améliorée en y installant possiblement un feu de circulation pour les piétons et les cyclistes sur la bretelle donnant directement accès à la rue Ampère en se dirigeant vers l’est.



Bien qu’il y ait à cet endroit un marquage sur la voie publique signalant la présence d’un passage pour les piétons et les cyclistes, il s’agit d’un lieu problématique à Boucherville que l’on aborde toujours avec une certaine appréhension quand on circule à pied ou à vélo.



C’est le cas tout particulièrement lorsqu’on se dirige vers l’est sur le boulevard de Mortagne, car il faut alors se tordre le cou pour voir si des véhicules arrivent — et à quelle vitesse — pour évaluer notre possibilité de traverser cette voie en toute sécurité. On le fait en sachant que ce ne sont pas toutes les voitures et tous les camions fréquemment pressés de se rendre sur l’autoroute 20 qui seront disposés à céder le passage. Trop souvent un véritable coup de dés dont l’issue pourrait un jour être fatale !



Merci de votre intérêt pour cette situation hautement problématique,



Louis-Paul Lazure