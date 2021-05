Le RTL remporte un prix d’excellence en communications et relations publiques

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a gagné le prix argent dans la catégorie campagne de communication stratégique COVID-19 décerné par la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP).

Comme tous, le RTL a été frappé de plein fouet par la pandémie de COVID-19. En plus de l’application des mesures sanitaires pour les employés et la clientèle, le RTL a dû s’ajuster pour accompagner efficacement les clients dans leurs nouvelles habitudes de transport.

Il faut rappeler que le premier cas de COVID-19 identifié au Québec avait utilisé les services du RTL. Cette situation a contribué à maintenir l’organisation aux devants des enjeux liés à la pandémie.

« Nos équipes ont dû adapter rapidement nos pratiques et notre service dès le début de la pandémie afin que les clients puissent voyager en toute sécurité. Nos employés ont su faire preuve de créativité pour informer nos clients des différentes mesures mises en place grâce à des communications efficaces et originales », précise le président du conseil d’administration du RTL, Jonathan Tabarah. Précisons qu’aucun foyer de contamination n’a été rapporté dans le réseau d’autobus du RTL ni parmi ses employés.

Le RTL a également intensifié tous ses canaux de communication durant la crise. Ainsi, de nouveaux outils de communication ont été pensés, notamment une plateforme web pour les employés et des campagnes publicitaires innovantes pour la clientèle. Ces outils ont permis au RTL de garder les communications actives avec ses publics.