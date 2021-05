Boucherville lancera une campagne de sensibilisation sur l’importance de partager les pistes multifonctionnelles

La Ville de Boucherville lancera bientôt une campagne de sensibilisation sur le partage des pistes multifonctionnelles maintenant désignées « pistes multiusages ».

Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les citoyens à l’importance du respect et du partage de ces espaces de randonnée. Des affiches ayant pour slogan « Piste multiusage S.V.P. pensez à partager! » seront installées aux abords de toutes les pistes multiusages qui se trouvent sur le territoire de la ville, mais particulièrement celle du boulevard Marie-Victorin et longeant le fleuve. Étant la plus achalandée de toutes, c’est principalement cette piste qui suscite le plus de plaintes de la part des utilisateurs, a précisé la conseillère municipale Lise Roy et présidente de la commission de la circulation et du transport de Boucherville.

Encore à la dernière réunion publique du conseil municipal, Louise Baillargeon, citoyenne, a fait part de son inquiétude, et de celle de plusieurs personnes qui ont récemment réagi sur les réseaux sociaux, lorsqu’elles circulent sur la piste du boulevard Marie-Victorin.

Des mesures pour sécuriser la piste

Le maire Jean Martel a précisé que des travaux seront prochainement réalisés sur la section de la piste du boulevard Marie-Victorin, près du Club d’aviron et où une jeune fille a été gravement blessée l’an dernier après avoir été happée par un cycliste.

« Nous allons entre autres intervenir sur la portion (soit la côte) menant à la route 132 pour améliorer la sécurité lors des descentes afin d’éviter que d’autres accidents de ce genre ne surviennent. »

La Ville n’installera pas de barrières\chicanes tel qu’initialement prévu, car il semblerait que cet équipement soit moins sécuritaire. À la place, d’ici le 15 juin, des bolards et des balises flexibles seront placés tout au long de la pente, à partir de la jonction de la route 132, en direction est, soit vers le Club d’aviron. Un bolard sera placé au centre de la piste pour obtenir un effet de rétrécissement afin de ralentir les cyclistes. Un autre comprenant un message lumineux sera placé près du club d’aviron. Il y aura également des marquages au sol (Attention, Ralentissez) pour inviter les usagers à la prudence, celui à la hauteur du Club d’aviron attirera davantage l’attention.



« Piste multiusage S.V.P. pensez à partager »

« Il y a des cyclistes qui pensent que la piste est uniquement pour eux, mais ce n’est pas le cas. C’est une piste multiusage, autant pour les cyclistes, les piétons, les gens qui ont des poussettes, les fauteuils roulants que les trottinettes. Je ne veux pas jeter le blâme sur un groupe d’utilisateurs plus que sur un autre, mais il y a effectivement des cyclistes qui roulent parfois trop vite, et il y a des piétons qui bloquent leur passage. Alors, il faut vraiment penser à partager, d’où la campagne ‘’Piste multiusage, S.V.P. pensez à partager!’’ », a commenté M. Martel.