Les Lynx d’Édouard-Montpetit grands champions de la Ligue collégiale de sports électroniques

Les équipes Lynx de e-Sports du cégep Édouard-Montpetit ont remporté les grands honneurs lors de deux des trois finales de la Ligue collégiale de sports électroniques (LCSÉ), celles des jeux Overwatch et Rocket League, les 10 et 11 avril.



Des finales incroyables

Les Lynx ont dominé le terrain tout au long des parties. Le plan de match des équipes était clair : s’amuser et marquer des buts le plus tôt possible lors des matchs. Cet objectif a permis aux deux équipes de remporter le titre de grand champion : « Le stress a un impact sur la performance. Pour se dépasser et réussir, il faut le faire dans le plaisir. La preuve, nos équipes ont gagné », souligne Jean-Paul Tran, l’entraîneur-chef des équipes e-Sports du Cégep.



Une saison marquée par la victoire

En plus de ces finales impressionnantes, les Lynx ont connu une saison remarquable ; de quoi rendre fiers les deux entraîneurs des équipes, Jean-Paul Tran et Marie-Claude Richer-De Blois. C’est un parcours presque sans faute qu’ont connu les deux équipes d’Édouard-Montpetit, terminant en première position pour l’équipe de Rocket League et en troisième position pour l’équipe d’Overwatch.



Une équipe unie et solide

Les Lynx ont su démontrer leur esprit d’équipe tout au long de l’année. Un réel sentiment d’appartenance s’est créé entre eux : « L’équipe est plus unie que jamais. Les joueurs ont l’habitude de travailler ensemble et savent mettre en valeur les forces de tout un chacun », souligne Marie-Claude Richer De-Blois.



Le e-Sports, un programme complet pour les athlètes

Créé en 2018, le programme e-Sports des Lynx comprend une équipe de professionnels qui encadre le développement des sports électroniques et de la santé physique des cyberathlètes. Cette équipe est formée d’un conseiller à la vie étudiante, de kinésiologues et d’entraîneurs.



Pour voir l’intégralité des finales de la Ligue collégiale de sports électroniques 2021, consultez le https://www.twitch.tv/lcseqc