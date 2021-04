COVID-19 : l’école De Mortagne doit fermer 14 jours

L’école secondaire De Mortagne de Boucherville devra cesser ses activités d’enseignement pour une période de 14 jours à compter de demain, mardi 20 avril, en raison de trop nombreuses sources d’éclosion de cas de COVID-19. Il y aurait 38 cas de recensés dans l’école, soit 30 élèves et huit membres du personnel.

En date du 16 avril, la polyvalente De Mortage était déjà dans le collimateur de la Santé publique de la Montérégie qui avait déjà identifié l’école secondaire dans le groupe d’école ou on recensait déjà des cas de Covid. De toute évidence la situation s’est détériorée.

La direction de l’école indique que les cours se poursuivront en ligne seulement et recommande aux élèves et au personnel, si ce n’est déjà fait, d’aller se faire tester pour la COVID-19. La santé publique a d’ailleurs ouvert un nouveau site de tests à l’aréna Jacques-Cartier de Longueuil et ce jusqu’au 25 avril.