Paroisses de Boucherville : programmation de la Semaine sainte et de Pâques

Dimanche des Rameaux, 28 mars

– Célébrations selon l’horaire régulier (voir l’horaire sur le site Web)

– Si vous n’avez pas pu assister à une célébration : venez chercher vos rameaux bénis entre 13 h et 14 h au Centre communautaire Saint-Louis ou entre 14 h 30 et 15 h 30 sur le perron de l’église Sainte-Famille;

-Célébration du pardon à 19 h à l’église Sainte-Famille.

Lundi 29 mars et mardi 30 mars : 9 h à 10 h – confessions individuelles après la messe.



Jeudi saint, 1er avril : célébration à 15 h à l’église Saint-Sébastien et à 19 h au Centre communautaire Saint-Louis.



Vendredi saint, 2 avril

– Chemin de croix à l’église Saint-Sébastien. Passez nous voir entre 10 h 30 et 12 h (stations installées à l’extérieur puis temps de recueillement personnel dans l’église).

– Célébration de la Passion à 15 h à l’église Saint-Sébastien.

– Concert de musique sacrée La croix et la lumière à 19 h à l’église Sainte-Famille.

Samedi saint, 3 avril : : Veillée pascale à 19 h à l’église Saint-Sébastien et à 19 h à l’église Sainte-Famille.



Dimanche de Pâques, 4 avril : Célébrations selon l’horaire régulier.



Plus de détails au www.paroissesdeboucherville.org