William Charron-Boyle récipiendaire de la médaille du gouverneur général

Pour ses succès scolaires exceptionnels, le Bouchervillois William Charron-Boyle a reçu la Médaille académique du gouverneur général pour l’année 2019-2020.

L’élève de l’école secondaire De Mortagne a obtenu la plus forte moyenne générale de tout le cinquième dans tous les domaines.

Depuis son arrivée à l’école en 2015, William a démontré des aptitudes à relever plusieurs défis en lien avec ses aspirations et ses convictions personnelles. Élève assidu, intéressé et impliqué dans sa réussite, William poursuit actuellement ses études au Collège Champlain en Sciences pures et appliquées.

La médaille du gouverneur général est la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un élève fréquentant une maison d’enseignement canadienne.