Un nouveau roman pour Raymond Desmarteau : La Mémoire des saules

Le deuxième roman de Raymond Desmarteau La Mémoire des saules vient tout juste de sortir. À nouveau, l’auteur fait preuve d’une grande maîtrise, celle des mots certainement, mais aussi celle de la structure.

« Tous les arbres parlent entre eux, par les racines comme par la canopée. Certains humains arrivent à entendre le murmure de la sève et à comprendre le bruissement des écorces.

On retrouve les liens si importants de l’humain avec la nature et, si les sentiments occupent souvent l’avant-scène, le roman d’atmosphère prend tout à coup les allures d’un roman policier. Mais attention, un roman policier brillant, bien construit et qui conserve tout ce volet humain, celui des relations humaines et des liens avec la nature.

Les tensions comme les scènes d’amour et de filiation sont prenantes. On aime les personnages ou on les déteste. On les voit et on vit avec eux.

Entre les différents personnages de La Mémoire des saules s’insère une déchirure causée par l’appât du gain, la vengeance et le pouvoir.

Les saules auront pris note et se souviendront, le moment venu. »

Publié aux éditions GID. Disponible en librairie et en ligne.