880 M$ en nouvelles constructions à Longueuil en 2020: Une année record et une hausse de 45 % malgré la pandémie

Quand la construction va, tout va, dit un vieil adage, alors, de toute évidence, ça va bien à Longueuil, du moins au chapitre de la construction, car la Ville de Longueuil a délivré pour plus de 880 millions de dollars en permis pour de nouvelles constructions en 2020, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2019.

Les nouveaux permis de construction ont notamment et principalement été délivrés pour les secteurs résidentiel et industriel.

Représentant près de 2 000 nouveaux logements, plus de 500 constructions neuves résidentielles ont été bâties sur le territoire de Longueuil en 2020, pour un montant de plus de 347 M$ en investissements. Les bâtiments unifamiliaux sont ceux qui ont connu une plus grande popularité avec 244 nouvelles constructions, soit une augmentation de 55 % comparativement à l’an dernier.



Cinq nouvelles entreprises ont choisi Longueuil pour s’y établir et y construire leurs locaux, dont quatre dans la zone aéroportuaire. Ces nouvelles constructions, d’une valeur totale de 110 M$, s’ajoutent aux 213 M$ investis pour d’autres travaux industriels, dont la poursuite du chantier de Molson Coors.



Le secteur institutionnel et public n’est pas en reste puisque deux projets majeurs ont fait l’objet de demandes de permis de construction, représentant des investissements de plus de 40 M$ qui serviront à l’édification de deux écoles primaires sur le territoire.

En somme, la pandémie de COVID-19 ne semble pas, de toute évidence, avoir affecté le monde de la construction à Longueuil l’an dernier.