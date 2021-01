Inscriptions pour la nouvelle année scolaire à la CSSP

La période officielle pour inscrire un enfant à la maternelle, un nouvel élève ou réinscrire un étidiant dans l’une des écoles primaires ou secondaires du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) se tiendra du 1er au 12 février prochain. Il est important de procéder à l’inscription de son enfant pendant la période officielle, car les inscriptions tardives sont parmi les premières à être identifiées pour un transfert en cas de surplus d’élèves dans une classe. Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une école primaire ou secondaire du CSSP, sont invités à visiter le csp.ca/inscription pour connaître leur école de secteur et obtenir tous les détails relatifs à l’inscription scolaire. Le territoire du CSSP étant en zone rouge, les façons de faire pour procéder à l’inscription d’un nouvel élève ont été adaptées afin de respecter les consignes de la Santé publique. Ainsi, le parent devra prendre rendez-vous avant de se présenter à l’école, par le biais du logiciel « Booking ». Le lien pour y accéder se trouve dans l’outil de recherche du site Web du CSSP ainsi que sur le site de chacune des écoles.

Réinscription au primaire : la fiche d’inscription sera disponible sur le portail du CSSP Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet « Ressources », à compter du 1er février. Les parents auront du 1er février 8 h au 12 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne. Ils devront avoir en main le numéro de fiche de leur enfant afin d’accéder au formulaire. Le numéro de fiche se trouve sur Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet « Dossier ».

Réinscription au secondaire : pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, la fiche d’inscription sera disponible à partir de la page d’accueil du Mozaïk Portail Parents à compter du 1er février. Les parents auront du 1er février 8 h au 12 février 16 h pour la remplir, de même que pour confirmer le choix de cours de leur enfant. Dans le cas de la réinscription au secondaire, seul le parent (ou les parents) associé à l’adresse principale est autorisé à remplir le formulaire. Les parents qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont invités à communiquer avec le secrétariat de leur école.